الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط أخطر تجار الحشيش في طنطا بحوزتهم 270 طربة

ضبط أخطر تجار الحشيش
ضبط أخطر تجار الحشيش في طنطا بحوزتهم 270 طربة
نجحت أجهزة مكافحة المخدرات بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأخطر تجار الحشيش داخل مدينة طنطا ومحيطها، بعدما تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمد القمري من إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والمتخصصين في الاتجار بالمواد المخدرة.

أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة

الأمن يلقي القبض على شاب حاول "خنق" صديقه في طنطا

كانت المعلومات الأمنية قد أكدت قيام كل من المتهم “ك.خ” الشهير بـ"البعطيطي" بالاتجار في مخدر الحشيش داخل نطاق أول طنطا، والمتهم “ع.خ” بنقل وترويج كميات كبيرة من المخدرات بمركز طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم الأول وبحوزته 90 طربة حشيش بدائرة قسم أول طنطا ، بينما تم ضبط المتهم الثاني بحوزته 180 طربة حشيش بمركز طنطا.

وبذلك يصل إجمالي المضبوطات إلى 270 طربة حشيش في واحدة من أقوى الضربات التي استهدفت تجار السموم داخل محافظة الغربية.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

