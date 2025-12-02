ضبط أخطر تجار الحشيش في طنطا بحوزتهم 270 طربة

18 حجم الخط

نجحت أجهزة مكافحة المخدرات بمحافظة الغربية في توجيه ضربة قوية لأخطر تجار الحشيش داخل مدينة طنطا ومحيطها، بعدما تمكنت قوة من مكتب مكافحة المخدرات بقيادة المقدم محمد القمري من إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، والمتخصصين في الاتجار بالمواد المخدرة.

كانت المعلومات الأمنية قد أكدت قيام كل من المتهم “ك.خ” الشهير بـ"البعطيطي" بالاتجار في مخدر الحشيش داخل نطاق أول طنطا، والمتهم “ع.خ” بنقل وترويج كميات كبيرة من المخدرات بمركز طنطا.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم الأول وبحوزته 90 طربة حشيش بدائرة قسم أول طنطا ، بينما تم ضبط المتهم الثاني بحوزته 180 طربة حشيش بمركز طنطا.

وبذلك يصل إجمالي المضبوطات إلى 270 طربة حشيش في واحدة من أقوى الضربات التي استهدفت تجار السموم داخل محافظة الغربية.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق التي باشرت عملها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.