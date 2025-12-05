الجمعة 05 ديسمبر 2025
سياسة

بعد انتهاء الفرز، آخر موعد للطعن على نتيجة انتخابات الدوائر الملغاة

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعلان النتيجة الرسمية للانتخابات التي أجريت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك يوم 11 ديسمبر المقبل، حيث انتهت الهيئة من أعمال الفرز صباح اليوم.

الطعن على نتيجة الدوائر الملغاة

ومن المقرر أن يتم فتح الباب للطعن على تلك النتيجة عقب إعلانها رسميا لمدة 48 ساعة أي يوم 13 ديسمبر، لتتولى المحكمة الإدارية العليا الفصل فيها.

وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات 50% من المواعيد المنصوص عليها بالجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، من خلال إجراء الاقتراع بالجولة الأولى للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، ويتبقى فقط الإعادة لهما بالإضافة إلى إجراء الانتخابات من جديد في 19 دائرة في 7 محافظات من المرحلة الأولى لتلك الانتخابات.

عملية التصويت بالداخل

وبدأت عملية التصويت بالداخل يوم الأربعاء الماضي في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وبالنسبة لمواعيد التصويت في جولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة إن وجدت يبدأ الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 23 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر ويجرى التصويت لإعادة الدوائر الـ19 بالداخل يومي 27 و28 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة في الدوائر الـ19 يوم 4 يناير المقبل.

