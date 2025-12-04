بعد غلق الصناديق، عمليات المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الثاني بانتخابات النواب

18 حجم الخط

بعد غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوائر (19) المُلغاة، تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر سير العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة، من خلال مرشحيها وموكليهم المنتشرين على مستوى ست محافظات تضم دوائر مرشحي الحزب بـانتخابات مجلس النواب.

انتخابات مجلس النواب

كما تابعت الغرفة مع مرشحي الحزب داخل الدوائر وقوفهم على صناديق الاقتراع لحظة بلحظة، والتأكد عليهم بضرورة الحضور واستلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية وفق الإجراءات القانونية المنظمة، بما يعزز الثقة في سلامة العملية الانتخابية.

مجلس النواب، وفي ختام اليوم، ناشد النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب – عضو مجلس الشيوخ – ورئيس غرفة العمليات المركزية الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التاكيد على مستشارى اللجان الفرعية بتسليم محاضر الفرز لموكلي ومرشحي الحزب في الدوائر التي يخوض الحزب بها المنافسة، وذلك ضمانًا للشفافية الكاملة وتنفيذًا للحق القانوني المكفول لهم.

ويؤكد النائب أحمد خالد أن تسليم محاضر الفرز حق أصيل للمرشحين ووكلائهم، مشيدًا بالتعاون القائم بين الحزب والهيئة الوطنية للانتخابات طوال يومي الاقتراع.

وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع الناخبين الذين مارسوا حقهم الدستوري بكل وعي والتزام، وتؤكد استمرار متابعتها لكافة الإجراءات حتى إعلان النتائج رسميًا.

