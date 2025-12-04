انتخابات النواب بالفيوم، إقبال كثيف بعد الظهر من الشباب للتصويت بلجنة معهد العجميين

18 حجم الخط

شهدت لجنة معهد فتيات العجميين الأزهري بالدائرة الرابعة بالفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالا كثيفا من المصوتين بعد صلاة ظهر اليوم الثاني، وتصدر الرجال والشباب صفوف الناخبين.

وكانت قد شهدت نفس اللجنة واقعة إنسانية في اليوم الأول للانتخابات، عندما نزل رئيس اللجنة الي مسن كفيف ليساعده في الإدلاء بصوته.

اعداد الناخبون المسجلون

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

المرشحون في الدوائر الأربع

تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز إبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز إبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا منها 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمها 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

