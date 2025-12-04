الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انتخابات النواب بالفيوم، إقبال كثيف بعد الظهر من الشباب للتصويت بلجنة معهد العجميين

الرجال والشباب يتصدرون،
الرجال والشباب يتصدرون، فيتو
18 حجم الخط

شهدت لجنة معهد فتيات العجميين الأزهري بالدائرة الرابعة بالفيوم لانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالا كثيفا من المصوتين بعد صلاة ظهر اليوم الثاني، وتصدر الرجال والشباب صفوف الناخبين.

وكانت قد شهدت نفس اللجنة واقعة إنسانية  في اليوم الأول للانتخابات، عندما نزل رئيس اللجنة الي مسن كفيف ليساعده في الإدلاء بصوته.

اعداد الناخبون المسجلون 

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ 2,223,823 ناخبا، يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركزا انتخابيا يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الأربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم الى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى  ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز اطسا  تجري فيها الإعادة بين 4 مرشحين منهم 2 مستقلين و2 تحالف، والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية،  مرحلة إلى يوم 10 و11 ديسمبر ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب والدائرة الرابعة وتضم مراكز إبشواى ويوسف الصديق والشواشنة، ومقرها مركز إبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

 

ارتفاع عدد الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لـ 170

تنسيقية الأحزاب: إقبال كثيف في لجنة معاذ بن جبل بدمنهور بانتخابات النواب

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعدا منها 9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمها 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم 10 مقاعد 7 مرشحين الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الرابعة الدائرة الثالثة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب لانتخابات مجلس النواب محافظة الفيوم

مواد متعلقة

إخفاقات ومواقف مثيرة وتصريحات صادمة.. وزراء ومحافظون ضد الرئيس والمواطن.. واقعة الإسورة تكشف أزمة السياحة.. علاء فاروق يستفز المزارعين.. وأسامة الأزهري بـ«القائمة»

شيماء سيف زوجة ثانية لبيومي فؤاد في هذا العمل

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

بيومي فؤاد يتوعد ليلى علوي في "ابن مين فيهم"، اعرف التفاصيل

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

هل احتفل الرسول صلى الله عليه وسلم بمولده؟، الإفتاء تجيب

أمانة الإعلام بـ "الجبهة الوطنية" تبحث الاستعداد لانتخابات مجلس النواب

أسبوع إجازة لأسرة مسلسل "ابن مين فيهم" بطولة ليلى علوي

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 8 أصناف منها الطماطم وانخفاض كبير في الخيار والثوم

ارتفاع مفاجئ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

ضبط شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وكيفيته؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads