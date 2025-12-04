السيد القصير: انضباط متزايد بالدوائر الـ 19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

18 حجم الخط

تفقد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، سير العمل داخل الغرفة المركزية للحزب، والمخصصة لمتابعة مجريات انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الثاني والأخير للدوائر الـ 19 الملغاة من المرحلة الأولى، بالإضافة إلى جولة الإعادة في لجنة أطسا بمحافظة الفيوم، وشهدت الغرفة حضورًا مكثفًا من قيادات الحزب وأعضاء لجان المتابعة والرصد.

توقعات بزيادة الإقبال

وأكد القصير، أن الحزب يخوض هذه الجولة من الانتخابات بـ 6 مرشحين، مشيرًا إلى أن المؤشرات المبدئية تُظهر توقعات بزيادة الإقبال خلال الساعات المتبقية من يوم التصويت الأخير، قائلًا:" المواطنون ينتهزون الساعات الأخيرة للمشاركة، ونتطلع إلى ارتفاع نسبة الحضور خلال الساعات الأخيرة لما تمثله المشاركة من وعي ومسؤولية وطنية ".

وأضاف الأمين العام، أن رسائل القيادة السياسية حول العملية الانتخابية، والإجراءات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات ومحكمة القضاء الإداري، عززت الانضباط داخل اللجان، موضحًا:" التحاوزات محدودة للغاية، وأي عملية انتخابية قد تشهد بعض الملاحظات، لكنها لا تؤثر على سير العملية، والمشهد اليوم أكثر انضباطًا واتساقًا".

الرقابة والمتابعة الفورية

وشدد القصير، على أن المواطن بات أكثر إدراكًا لتأثير صوته، قائلًا:" الناس عارفة أن صوتها في الصندوق يعبر عن اللي بتختاره..وجود الرقابة والمتابعة الفورية والردع الحازم لأي مخالفة يمنح المواطنين ضمانة كاملة بأن صوتهم محمي".

وأشار القصير، إلى أن الغرفة المركزية للحزب في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل، مضيفًا: «الغرفة مستمرة اليوم لمتابعة نتائج الفرز، ولدينا فرق للرصد والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو أمور قد تؤثر على العملية الانتخابية، ويتم التعامل معها فور حدوثها".

وأعرب القصير عن أمله في أن تخرج الانتخابات بما يليق بحجم الدولة المصرية، وأن يحقق مرشحو الحزب عددًا ملموسًا من المقاعد خلال المراحل المتبقية، مؤكدًا: "أتطلع إلى أن تنتهي العملية الانتخابية على خير، وأن ينعكس هذا الجهد على نتائج مشرفة تستحقها الدولة والمواطن".

وشهدت الغرفة حضورًا لافتًا من قيادات الحزب، أبرزهم أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم بالحزب، المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية للحزب، الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، النائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بالحزب، النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بالمنيا، النائب محمد عبد المقصود، أمين الحزب بمحافظة البحر الأحمر، والنائبة فضية سالم عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، لمتابعة أعمال التصويت وآخر المستجدات على مدار الساعة.

