سياسة

غرفة عمليات حزب المؤتمر: العملية الانتخابية تسير حتى الآن في أجواء تسودها الانضباط

غرفة عمليات حزب المؤتمر
غرفة عمليات حزب المؤتمر
انتخابات مجلس النواب، قالت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إنها تتابع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مجريات سير العملية الانتخابية في اليوم الثاني للجولة الأولى بالدوائر رقم (19) المُلغاة، وذلك فور فتح مقار اللجان الانتخابية أمام الناخبين.

انتخابات مجلس النواب 

وقالت: شملت المتابعة الميدانية والفنية أعمال تصويت الناخبين على مستوى الدوائر الملغاة، مع تركيز خاص على أداء مرشحي الحزب في ست محافظات، وذلك لضمان توفير الدعم الكامل لهم ومتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

متابعة انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ 

وأكدت الغرفة أن العملية الانتخابية تسير حتى الآن في أجواء تسودها الانضباط والالتزام من جانب المواطنين، مع تعاون كامل من الجهات المعنية لتذليل أي عقبات قد تطرأ أثناء سير العملية الانتخابية.

مجلس النواب، وأضافت الغرفة: "وتواصل غرفة العمليات المركزية عملها على مدار الساعة، برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح، لضمان متابعة دقيقة لكافة ملاحظات اللجان والتنسيق المباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن استمرار العملية الانتخابية بالصورة المشرفة التي تعكس وعي الناخب المصري وثقته في الاستحقاق الديمقراطي".

