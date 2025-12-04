انتخابات مجلس النواب 2025، إقبال كثيف على لجان إمبابة قبل إغلاق الصناديق

18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة عثمان بن عفان في إمبابة بالجيزة توافدًا مستمرًا وكثيفًا للناخبين، حيث اصطفت طوابير طويلة أمام مقر اللجنة قبل الموعد النهائي لإغلاق باب الاقتراع وبدء عملية الفرز.

وتشهد اللجنة انتشارا لقوات الأمن والشرطة النسائية لتنظيم الطوابير وضمان سير عملية الدخول والتصويت بسرعة وكفاءة، تحسبًا لزيادة الأعداد في الساعة الأخيرة قبل إغلاق الصناديق في تمام التاسعة مساءً.



انتخابات مجلس النواب 2025

وكانت العملية الانتخابية قد استأنفت في الدائرة الثامنة بإمبابة اليوم الخميس، ثاني أيام جولة الإعادة للدوائر الملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قررت إلغاء نتيجة الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة في الجيزة.

انتظام العمل في انتخابات مجلس النواب 2025

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام العمل داخل جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1775 لجنة موزعة على 20 دائرة، من بينها 19 دائرة ملغاة تجرى فيها الانتخابات بشكل كامل، إضافة إلى دائرة إطسا بالفيوم التي تُجرى بها جولة الإعادة.

وأوضح بنداري أنه يتابع سير العملية الانتخابية في المحافظات لحظة بلحظة، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان العامة لضمان انضباط العملية وعدم وجود أي معوقات.

وفاة مرشح في الدائرة 8 بقسم إمبابة

وفي هذا السياق، قال شريف العربي، رئيس غرفة متابعة محافظة الجيزة: إن العمل منتظم في الدائرة 8 بقسم إمبابة والتي تضم 62 لجنة فرعية، مؤكدًا أن وفاة المرشح المستقل سعيد عبد الواحد عبد المتعال (رمز الحوت) لم تؤثر على سير العملية الانتخابية، وأن جميع اللجان تعمل بصورة طبيعية.

كما شدد المستشار أحمد بنداري على ضرورة التنسيق الكامل مع مديريات الأمن، موجهًا بتمكين كل من يحمل كارنيه متابعة أو تصريح تغطية إعلامية صادر عن الهيئة من دخول اللجان، وذلك بعد تلقي الهيئة عدة شكاوى بشأن عدم السماح لبعض الإعلاميين والمتابعين بالدخول.

وطالب بتسهيل إجراءات الدخول وتوفير بيئة مناسبة لمتابعة العملية الانتخابية في جميع الدوائر.

