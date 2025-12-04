انتخابات النواب 2025، غرفة عمليات "المؤتمر" تصدر بيانا بشأن مخالفات العملية الانتخابية حتى منتصف اليوم

18 حجم الخط

انتخابات مجلس النواب، تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ مجريات العملية الانتخابية منذ بدء التصويت في اليوم الثاني، حيث تلقت الغرفة عدة بلاغات من مرشحي الحزب في المحافظات المختلفة بشأن مخالفات جسيمة تتعلق بتوزيع الأموال على الناخبين.

انتخابات مجلس النواب

وفى محافظة قنا – فاو غرب أبلغ مرشح الحزب عن قيام أحد المرشحين المنافسين بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي تحركت على الفور، وضبطت القائم على المخالفة واتخذت الإجراءات القانونية حياله.

ومحافظة سوهاج قرية شطورة رصد مرشح الحزب قيام عربة بتوزيع أموال أمام إحدى اللجان، وتم الإبلاغ عنها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وفى محافظة أسيوط تم ضبط موكلين تابعين لأحد المرشحين وبحوزتهم مبالغ مالية يُشتبه في استخدامها للتأثير على إرادة الناخبين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.

مجلس النواب، وأكدت غرفة العمليات المركزية أن وتيرة المخالفات شهدت تصاعدًا خلال فترة الاستراحة في عدد من الدوائر التي يخوض بها مرشحو الحزب المنافسة، مشددة على أنها تتابع كافة التطورات لحظة بلحظة، وتقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة حتى غلق باب اللجان في نهاية اليوم.

وتُثمن الغرفة الدور المسؤول للهيئة الوطنية للانتخابات والأجهزة الأمنية في التعامل الفوري مع البلاغات، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي والداعم لمرشحي الحزب حتى انتهاء العملية الانتخابية.

