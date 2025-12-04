انتخابات النواب، غرفة عمليات المصري الديمقراطي تتابع سير التصويت في اليوم الثاني

18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن غرفة عملياته المركزية تتابع سير التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدوائر الـ19 التي ألغيت نتائجها بهذه المرحلة.

تقارير لجان المصري الديمقراطي عن انتخابات النواب

وأوضح الحزب أن المتابعة تعتمد على تقارير ترفع من منسقيه في اللجان المختلفة لرصد معدلات الإقبال ومتابعة الإجراءات التنظيمية داخل مراكز الاقتراع، مع تسجيل أي ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وبدء الفرز.

وأشار إلى إتاحة رابط إلكتروني لتلقي البلاغات الخاصة بالمخالفات أو الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت خلال اليوم.

ووفق ما أعلنته الغرفة، يجري التعامل مع التقارير الواردة بشكل لحظي، مع متابعة أي تطورات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجان أو محيطها.

ويقول الحزب: إن الهدف من هذه المتابعة هو توثيق مجريات اليوم الانتخابي بشكل دقيق، وتوفير قناة مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات تخص التصويت.

كواليس المرحلة الأولى من انتخابات النواب

بدأت أمس الأربعاء عملية تصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

وتأتي متابعة الأحزاب لسير العملية الانتخابية في سياق اعتيادي يرتبط برصد الإقبال في يومي التصويت، وتوثيق أي ملاحظات قد تبرز خلال ساعات الاقتراع، قبل الانتقال إلى مرحلة الفرز وإعلان النتائج الرسمية.

