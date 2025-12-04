الخميس 04 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

انتخابات النواب، غرفة عمليات المصري الديمقراطي تتابع سير التصويت في اليوم الثاني

المصري الديمقراطي،
المصري الديمقراطي، فيتو
18 حجم الخط

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: إن غرفة عملياته المركزية تتابع سير التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك في الدوائر الـ19 التي ألغيت نتائجها بهذه المرحلة.

تقارير لجان المصري الديمقراطي عن انتخابات النواب 

وأوضح الحزب أن المتابعة تعتمد على تقارير ترفع من منسقيه في اللجان المختلفة لرصد معدلات الإقبال ومتابعة الإجراءات التنظيمية داخل مراكز الاقتراع، مع تسجيل أي ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وبدء الفرز.

وأشار إلى إتاحة رابط إلكتروني لتلقي البلاغات الخاصة بالمخالفات أو الاستفسارات المتعلقة بعملية التصويت خلال اليوم.

ووفق ما أعلنته الغرفة، يجري التعامل مع التقارير الواردة بشكل لحظي، مع متابعة أي تطورات قد تؤثر على سير العملية الانتخابية داخل اللجان أو محيطها. 

ويقول الحزب: إن الهدف من هذه المتابعة هو توثيق مجريات اليوم الانتخابي بشكل دقيق، وتوفير قناة مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن أي ملاحظات تخص التصويت.

كواليس المرحلة الأولى من انتخابات النواب

بدأت أمس الأربعاء عملية تصويت المصريين بالداخل في  انتخابات مجلس النواب بالجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، وجولة الإعادة بالمرحلة الأولى في دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى للدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى، بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم، على المقاعد الفردية فقط، يومي الاثنين والثلاثاء 1 و2 ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر في الداخل، وتعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.

 

وتأتي متابعة الأحزاب لسير العملية الانتخابية في سياق اعتيادي يرتبط برصد الإقبال في يومي التصويت، وتوثيق أي ملاحظات قد تبرز خلال ساعات الاقتراع، قبل الانتقال إلى مرحلة الفرز وإعلان النتائج الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصرى الديمقراطى الاجتماعى العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

الأكثر قراءة

فتح معبر رفح في الاتجاهين

مقتل ياسر أبو شباب زعيم المليشيات المتعاونة مع إسرائيل في قطاع غزة

موعد مباراة فلسطين وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة

"التجلي الأعظم" يفوز بالجائزة الأولى في مؤتمر "الشرق الأوسط للاند سكيب" بأبوظبي

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

انقطاع واسع للمياه يثير استغاثات السكان بمدينة 6 أكتوبر

محافظ القاهرة يفوز بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل محافظ على مستوى الدول العربية

توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 4-12-2025

سعر الريال القطري في بنك مصر اليوم الخميس 4-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بكثرة الأعداء

دار الإفتاء توضح حكم المسح على الخفين عند الشك في وقت بدايته

قصة أول موضع دُفنت فيه السيدة نفيسة بمصر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads