مي عمر تعتذر عن "طه الغريب" وتستعد لفيلمين جديدين

اعتذرت النجمة مي عمر عن عدم المشاركة في بطولة فيلم “طه الغريب” للمخرج عثمان أبو لبن، وذلك بسبب ضيق الوقت وانشغالها بالتحضير لأعمال سينمائية جديدة، حيث تستعد حاليًا للمشاركة في فيلمين جديدين خلال الفترة المقبلة.

أفلام مي عمر

وأعلنت مي عمر أنها تعمل حاليًا على مشروع درامي جديد سيُعرض في رمضان 2026، وقالت: “انتظروا قريبًا الإعلان عن مشروعي القادم في رمضان 2026، وبوعد الجمهور إن شاء الله إنه يكون عمل يليق بهم زي إش إش، ونعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ، مع مخرج رائع لأول مرة هنتعاون سوا، ومتأكدة إنه هيظهرني بشكل جديد".

يُذكر أن مسلسل “إش إش”، الذي شاركت في بطولته، حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في العالم العربي، وتصدر مؤشرات البحث على المنصات الرقمية طوال شهر رمضان 2025، والمسلسل من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إدوارد، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، عصام السقا، أحمد عبدالله، إيهاب فهمي، ندى موسى، وطارق النهري، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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