نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت فيلمي "مثلث الحب" و"ابن" بالقاهرة السينمائي (فيديو وصور)

شهدت السجادة الحمراء للفيلم المصري "مثلث الحب" والفيلم الإسباني "ابن" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46 حضورًا قويًا ومميزًا لنجوم الفن.

حيث تألق على السجادة الحمراء عدد من أبرز الفنانين، من بينهم إلهام شاهين، وليلى علوي، ولبلبة وإلهام عبد البديع وغيرهم، بالإضافة إلى صناع الفيلمين الذين حرصوا على التواجد في هذا الحدث السينمائي الكبير.

فيلم مثلث الحب

يُعرض فيلم مثلث الحب اليوم السبت 15 نوفمبر في إطار عروض الجالا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ46، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة، على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج آلاء محمود.

الفيلم وثائقي طويل من إنتاج مصر، ناطق باللغة العربية، وتبلغ مدته 84 دقيقة، وتدور أحداث "مثلث الحب" حول آلاء ومصطفى، اللذين بعد عامين من رحيل دكتور مها، المرأة التي جمعت بينهما، يستعيدان ذكريات حبهما لها وألمهما على فراقها. يعتمد الفيلم على رحلة تذكر استعادية، يتبادل خلالها الثنائي الحديث عن أفكارهما ومشاعرهما التي طالما كتموها، مع كل لحظة يعودان فيها إلى زمن كانت فيه دكتور مها لا تزال حاضرة في حياتهما، مقدّمًا تجربة عاطفية حميمة تتسم بالصدق والحنين.

المخرجة آلاء محمود ولدت في القاهرة وتخرجت من المعهد العالي للسينما في تخصص "الإخراج السينمائي".

وبدأت مسيرتها المهنية بكتابة وإخراج الفيلم القصير "1+1" بطولة أمير المصري وسارة عبد الرحمن، والذي عُرض دوليًا ورُشّح لجائزة أفضل فيلم عربي قصير في مهرجان دبي السينمائي الدولي 2022، مؤكدة استمرارها في تقديم أعمال ذات رؤية سينمائية متميزة تجمع بين الأصالة والحميمية الفنية.

فيلم ابن

"ابن" فيلم روائي طويل من إنتاج إسبانيا، ناطق باللغة الإسبانية، وتبلغ مدته 91 دقيقة.

تدور أحداث الفيلم حول ماريا، أخصائية نفسية مدرسية قليلة الخبرة، التي تشعر أن وراء السعادة الظاهرة لطفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وصل حديثًا إلى المدرسة، تكمن مأساة خطيرة ذات عواقب وخيمة.

وتسعى ماريا لكشف الحقيقة عبر فك شفرة ما يترجمه عقل الطفل "جيل" إلى رسومات، مع مواجهة مقاومة والده العدوانية، لتتطور الأحداث في إطار نفسي مشوق يمزج بين التوتر الدرامي والحس الإنساني.

يعد ناتشو لاكاسا من أبرز صانعي السينما الإسبانية المعاصرين، حيث أخرج خمسة أفلام روائية طويلة اختيرت للمشاركة في مهرجانات عالمية مثل سان سيباستيان، مالقة، إشبيلية، سيمينشي، سيتجيس، مار دل بلاتا، ومهرجان تورنتو الدولي للأفلام، وحصلت جميعها على خمسة ترشيحات لجائزة جويا.

كما شارك في إخراج فيلم الرسوم المتحركة "أوزي" (2016)، وكتب فيلم "عندما التقى بروكلين بإشبيلية" (2020)، وعمل منتجًا منفذًا لأكثر من 300 حلقة من المسلسلات التلفزيونية، مقدّمًا تجربة غنية ومتنوعة في مختلف مجالات صناعة السينما.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

