أول تعليق من محافظة الدقهلية على هدم القصر الأحمر بالمنصورة

أصدرت محافظة الدقهلية بيانا توضيحيا بشأن واقعة هدم "القصر الأحمر" في حي المختلط بالمنصورة؛ وذلك بعد الجدل الذي أثارته عملية الإزالة التي تمت اليوم بشكل كامل.

وقالت المحافظة، إن العقار الكائن بـ"21 شارع أتابك نور الدين – المختلط – ثان المنصورة" أُدرج سابقا ضمن سجلات المباني ذات الطراز المعماري المتميز وفق القرار الوزاري رقم 226 لسنة 2016، غير أن القرار طُعن عليه أمام القضاء في الدعوى رقم 18406 لسنة 38 قضائية.

وأوضحت المحافظة، أن المحكمة أصدرت في ديسمبر 2022 حكما بوقف تنفيذ قرار الإدراج، استنادًا إلى تقرير الخبراء الذي أكد أن المبنى "لا يتمتع بمعايير الطراز المعماري المتميز"، ولا يرتبط بحقبة تاريخية محددة أو بشخصيات أو أحداث تاريخية، فضلا عن كونه "تقليدا لطراز معماري" من فترة بنائه، ولا يعد مزارا سياحيا.

وأضاف البيان، أن وزارة الإسكان أصدرت القرار رقم 661 لسنة 2025 بحذف العقار من كشوف الحصر تنفيذا للحكم القضائي، ثم عرض الأمر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط التي انتهت إلى ضرورة "إزالة المبنى بالكامل"؛ نظرًا لخطورة حالته الإنشائية، ليصدر بعدها ترخيص الهدم بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وأكدت المحافظة، أن جميع الخطوات تمت وفق القانون وبهدف حماية المواطنين، مشددة على التزامها بالشفافية وعدم الالتفات إلى أي معلومات مغلوطة يتم تداولها.

يذكر أن قرار هدم القصر أثار غضبا شعبيا إذ اعتبرته مبادرة "أنقذوا المنصورة" واحدا من الرموز المعمارية للمدينة، مشيرة إلى أنه سُجل ضمن القوائم الرسمية بموجب القرار 144 لسنة 2006، وأنها خاطبت جهات ثقافية عدة لتحويله إلى مركز ثقافي دون استجابة.

