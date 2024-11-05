الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

الإسكان تحذف 10 مدافن منها مقبرة سامي البارودي من الطراز المعماري المميز بالقاهرة

شريف الشربيني وزير
شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرارين لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن حذف 10 مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة، منها مقبرة سامي البارودي وحوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم، ونزع ملكية أراضى لطريق (رافد أبو الروس- مطوبس- فوة) بكفر الشيخ.
-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1045 لسنة 2024، بشأن حذف 10 مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة وهي (حوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش رشوان باشا عبد الله برقم توثيق، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم، ومدفن محمود سامى البارودى، ومدفن زهرة هانم، وحوش عائلة ثابت، وقبة وجامع محمود باشا الفلكى، ومدفن أحمد شفيق باشا، ومدفن إبراهيم الهلباوى، وحوش عائلة العظم السورية.) 


-وقرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1198 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضى الواردة بالكشوف والمعدة من مديرية المساحة بكفر الشيخ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس- مطوبس- فوة) المرحلة الثانية بنطاق مركزى فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أعمال المنفعة العامة

 


 

وزير الإسكان: انتهينا حتى الآن من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة

وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزارة الاسكان وزارة الإسكان والمرافق قرارات وزارة الإسكان والمرافق حذف مقابر من سجل المباني المميزة حذف مقابر من سجل المباني المميزة بالقاهرة جريدة الوقائع المصرية

مواد متعلقة

وزير الإسكان ومدير مؤسسة "Shelter AFRIQUE" التابعة لبنك التنمية الإفريقي يبحثان سبل تعزيز التعاون

وزير الإسكان: انتهينا حتى الآن من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة

وزير الإسكان: إجراء القرعة السابعة على الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بالعبور الجديدة

وزير الإسكان: نستهدف تصدير العقار المصري وفتح أسواق جديدة لشركات المقاولات

الأكثر قراءة

إيقاف لاعب الأهلي شهرا بعد أزمة المفاوضات مع الزمالك

كارثة جديدة بسد النهضة، الماء الحمضي يذيب أحجاره الجيرية والزلازل تهدده بالانهيار

أول قرية أمريكية تعلن نتيجة الانتخابات الرئاسية (فيديو)

هل حدثت هزة أرضية في مصر اليوم؟، البحوث الفلكية يوضح

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

الإسكان تحذف 10 مدافن منها مقبرة سامي البارودي من الطراز المعماري المميز بالقاهرة

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

منوعات

المزيد

أنثى فرس نهر تايلاندية تتوقع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

بطاقات الاقتراع الغيابي.. حيلة مثيرة لرواد ناسا للتصويت في الانتخابات من المحطة الفضائية

إطلاق مركبة الشحن Cargo Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء 5-11-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلى

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رسائل هامة من مفتي الجمهورية خلال القمة العالمية لرؤساء الأديان بأذربيجان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على كيفية التقرب إلى الله وتحصين النفس

تفسير حلم السعال في المنام وعلاقته بضيق الحال وخصومة مع المقربين

متى يأتي الرزق الواسع للإنسان؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads