الإسكان تحذف 10 مدافن منها مقبرة سامي البارودي من الطراز المعماري المميز بالقاهرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 245، الصادر في 5 نوفمبر 2024، قرارين لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن حذف 10 مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة، منها مقبرة سامي البارودي وحوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم، ونزع ملكية أراضى لطريق (رافد أبو الروس- مطوبس- فوة) بكفر الشيخ.

-قرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1045 لسنة 2024، بشأن حذف 10 مدافن بنطاق حى الخليفة والمقطم من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة وهي (حوش الفريق إسماعيل سليم باشا، وحوش رشوان باشا عبد الله برقم توثيق، وحوش عائلة ذو الفقار الحكيم، ومدفن محمود سامى البارودى، ومدفن زهرة هانم، وحوش عائلة ثابت، وقبة وجامع محمود باشا الفلكى، ومدفن أحمد شفيق باشا، ومدفن إبراهيم الهلباوى، وحوش عائلة العظم السورية.)

-وقرار وزارة الإسكان والمرافق رقم 1198 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية الأراضى الواردة بالكشوف والمعدة من مديرية المساحة بكفر الشيخ، والتى تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس- مطوبس- فوة) المرحلة الثانية بنطاق مركزى فوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، من أعمال المنفعة العامة



