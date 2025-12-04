الخميس 04 ديسمبر 2025
حوادث

ارتفاع عدد الطعون على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب لـ 280

مجلس الدولة
مجلس الدولة
واصلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون حيث ارتفع  العدد إلى 280 طعنا مقدما من مرشحين على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 حتى الآن.

تنوعت موضوعات الطعون المقدمة ما بين الطعن على نتائج فرز الأصوات

وتنوعت موضوعات الطعون المقدمة ما بين الطعن على نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع.

وتشمل اعتراضات على صحة الإجراءات والعدد النهائي للأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.

وحددت المحكمة جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للنظر في هذه الطعون، على أن تفصل فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري.

