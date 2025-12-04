ارتفاع عدد الطعون على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات النواب لـ 280

18 حجم الخط

واصلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة تلقي الطعون حيث ارتفع العدد إلى 280 طعنا مقدما من مرشحين على نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 حتى الآن.

وتنوعت موضوعات الطعون المقدمة ما بين الطعن على نتائج فرز الأصوات وإجراءات الاقتراع.

وتشمل اعتراضات على صحة الإجراءات والعدد النهائي للأصوات في الدوائر الانتخابية المختلفة.

وحددت المحكمة جلسة يوم 7 ديسمبر الجاري للنظر في هذه الطعون، على أن تفصل فيها خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري.

