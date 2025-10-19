لطلاب المعاهد الأزهرية، تعرف على نظام الاختبارات الشهرية لصفوف النقل

في إطار تنفيذ منظومة التعليم الجديدة وحرصًا من قطاع المعاهد الأزهرية على تطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: يُستهدف طلاب الصف الثاني الإعدادي للعام الدراسي 2025/ 2026 م بنظام التقييم المعتمد وفقًا للمستجدات التعليمية.



مواعيد الاختبارات الشهرية لطلاب المعاهد الأزهرية

ثانيًا: مواعيد الاختبارات الشهرية:

المرحلة الابتدائية (الثالث – الرابع – الخامس – السادس): تبدأ الاختبارات يوم الأربعاء 26 / 11 / 2025م.

المرحلة الإعدادية (الأول – الثاني الإعدادي): تبدأ الاختبارات يوم الأربعاء 26 / 11 / 2025م أيضًا.



مدة الاختبار:فترة دراسية واحدة لكل مادة، ويستمر اليوم الدراسي وفق الجدول المعتاد دون تعطيل للدراسة.



ضوابط إعداد الاختبارات:



تكون الأسئلة فيما تم تدريسه خلال الشهر محل الاختبار.

تتنوع الأسئلة وتراعى التدرج في المستوى.



توضع أسئلة الاختبارات بمعرفة معلم المادة وتُراجع من مشرف المادة بالمعهد، ويعتمدها كلٌّ من شيخ المعهد والموجه الفني بالإدارة التعليمية.

تكون ورقة الأسئلة والإجابات في ورقة واحدة.



المهام الأدائية:



في التعليم الابتدائي: خمس درجات لكل فصل دراسي، ويضع المعلم سؤال المهام مع اختبار الشهر الثاني.

في الصفين الأول والثاني الإعدادي:

اللغة الإنجليزية: درجتان

العلوم العامة والصحة: درجتان

الدراسات الاجتماعية: درجتان

الرياضيات: ثلاث درجات





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.