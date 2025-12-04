الخميس 04 ديسمبر 2025
بدء ساعة الراحة بانتخابات النواب في 19 لجنة ملغاة والإعادة بـ"إطسا"

التصويت في الانتخابات
التصويت في الانتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء ساعة الراحة للقضاة في اللجان الفرعية في ثاني وآخر أيام التصويت بالدوائر الملغاة وجولة الإعادة في دائرة إطسا بالفيوم بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، من الساعة الثالثة وحتى الرابعة عصرا. 

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عملية التصويت وميعاد الراحة داخل اللجان

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات ضرورة التزام رؤساء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة لسير عملية الاقتراع في يومي التصويت، سواء المقررة بنظام الفردي أو القوائم، بما يضمن انتظام العملية الانتخابية وانضباطها وفقًا لأحكام القانون.

وأوضحت الهيئة أنه يتم وقف التصويت مؤقتًا لمدة ساعة واحدة للراحة، تبدأ من الساعة الثالثة عصرًا حتى الرابعة مساءً، على أن يقوم رئيس اللجنة بغلق مقرها تأمينيًا بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ والأبواب، وإغلاق فتحات صناديق الاقتراع بالقفل البلاستيكي، مع إثبات أرقام الأقفال في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 8 ن).

كما يتم التحفظ على أوراق ومتعلقات اللجنة بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة حتى انتهاء فترة الراحة، مع حظر مغادرة رئيس اللجنة أو أي من أعضائها محيط المركز الانتخابي خلال تلك الساعة تحت أي ظرف.

وفي حال وقوع أي مخالفة قانونية داخل مقر اللجنة الفرعية، يُلزم رئيس اللجنة بتحرير مذكرة تفصيلية بالواقعة، واستدعاء مسئولي قوة التأمين لتسليمه المذكرة والمخالف، مع إثبات ذلك في محضر اللجنة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الدوائر الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 

وتجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:
1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة.

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح.

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج.

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا.

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا.

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة.

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا: الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا.

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي.

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل.

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور.

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

 

بينما تجرى في ذات التوقيت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

