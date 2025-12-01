محافظ القاهرة: نعتز دائما بدور نقابة الصحفيين الوطني والصحافة هي نبض الشارع (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فخره واعتزازه بالتواجد داخل قلعة الحريات نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى تقديره الكبير لدور النقابة في توعية المواطنين وخدمة المجتمع والدولة، ضمن رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان.

إشادة بدور نقابة الصحفيين

وأشاد صابر خلال احتفالية نقابة الصحفيين الخاصة بتوزيع تأشيرات العمرة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها لجنتا الشؤون العربية والحج والعمرة في خدمة الصحفيين وأسرهم وتيسير أداء المناسك، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تقدّر هذا الدور وتقدم كل سبل الدعم لخدمة المواطنين.

الرسالة السامية للصحافة

وتمنى المحافظ التوفيق لنقابة الصحفيين في أداء رسالتها، والدعاء لمن فازوا بتأشيرات العمرة، مشيرًا إلى اعتزازه الدائم بالصحافة والصحفيين وحرصهم على إيصال الرسالة للمواطن، مثمنًا دور الإعلام في التوعية، ومؤكدًا أن النقد البناء جزء أساسي من عملية الإصلاح، لأن الصحافة هي نبض الشارع.

فعاليات الصالون الشهري للجنتين

تستضيف لجنتا الشؤون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ضمن فعاليات الصالون الشهري الذي يتزامن مع احتفالية توزيع تأشيرات العمرة.

ويناقش الصالون موضوعًا محوريًا بعنوان:

“معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر”، وهو أحد الملفات التي تزداد أهميتها في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

وخلال الفعاليات، قامت نقابة الصحفيين بتكريم محافظ القاهرة، وإهدائه درعًا تذكاريًا تقديرًا لجهوده وتعاونه مع النقابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.