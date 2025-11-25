محافظ القاهرة: الأسبوع الكويتي يهدف إلى تعزيز الاستثمار

18 حجم الخط

شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة افتتاح فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر والذي يقام تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والسفراء والمسؤولين بالدولة.

ويعد هذا الحدث من أكبر الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تُنظَّم سنويًا بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الكويت ومصر، وتأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين على مدى عقود طويلة من الأخوة والتعاون المشترك. وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في ظل ما تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من طفرة تنموية ونهضة حضارية وإنجازات غير مسبوقة في معدلات زمنية قياسية، مما يفتح آفاقًا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر، كما يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشاريع المشتركة.

ويشكل الملتقى فرصة للوصول إلى شريحة كبيرة من الشعب المصري حيث يشهد مشاركة واسعة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة من كلا البلدين، وتشمل أنشطة اقتصادية وثقافية وإعلامية، ما يجعل الأسبوع منصة متميزة للتلاقي بين رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين بالشأن الاقتصادي والثقافي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الأسبوع الكويتي في مصر يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة، والإعلام والتعليم، والسياحة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي، مما يدعم الاقتصادين الكويتي والمصري على حد سواء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا الحدث لا يقتصر على الاقتصاد فقط، بل يشكّل جسرًا للتواصل الثقافي والاجتماعي بين الشعبين الشقيقين.

وتفقد محافظ القاهرة على هامش الحفل معرض محافظة القاهرة والذي يضم منتجات الحرف اليدوية والتراثية، والأسر المنتجة.

