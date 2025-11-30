البابا تواضروس: الأبوة والافتقاد أغلى ما يملك الكاهن وقوته تنبع من الكتاب المقدس

18 حجم الخط

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الأسس الروحية والعملية لنجاح الخدمة الكهنوتية، مشددًا على أن "الأبوة هي أغلى ما يملكه الأب الكاهن في خدمته".



رسامة كهنة جدد

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني تراس صلوات رسامة ثلاث كهنة في كاتدرائية عذراء الزيتون بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

واستعرض قداسة البابا تواضروس الثاني خلال العظة أربعة أركان رئيسية تُعد أساسًا لحياة وخدمة الكاهن، وهي:

قوة الكاهن من الكتاب والمذبح

أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن قوة الكاهن تأتي من ارتباطه الدائم بالكتاب المقدس والمذبح. فالكتاب المقدس ليس للقراءة وتحضير العظة فقط بل هو للحياة، والكاهن مؤتمن ليصير "إنجيلًا مقروءًا" أمام الناس.

كما أكد أن كلمة الله حية وفعّالة، وأن الارتباط بالمذبح والصلوات والتسبيح هو مصدر القوة اليومية التي تُصنع بها المعجزات وينتصر بها الكاهن على كل المشكلات.

المحبة عبر الأبوة والافتقاد

أشار البابا تواضروس إلى أن محبة الكاهن يُعبر عنها عن طريق الأبوة والافتقاد. فبالإضافة إلى كون الأبوة أغلى ما يملكه الكاهن، يجب أن يحرص على أن يحمل قوة هذا اللقب، ويكون أبًا حاضرًا على الدوام. وحث قداسته على أهمية افتقاد كل أسرة وكل فرد، والبحث بجدية عن النفوس المنسية والتائهة والتي لا يذكرها أحد.

السلام بالاتضاع والحكمة

كما ربط قداسة البابا تواضروس الثاني بين سلام الكاهن وبين فضيلتي الاتضاع والحكمة. مشيرًا إلى أن الاتضاع هو أكبر درجة في الكنيسة (ممثلة في درجة غسل الأرجل) وهو ما يمنح الكاهن الفرح والسلام.

وأكد ضرورة ارتباط الكاهن بأب الاعتراف وبالأب الأسقف، وقراءة سير الآباء وأقوالهم حتى يصير حكيمًا، وتكون لكلماته قيمة ووزن وقوة في الصلاة.

واختتم قداسة البابا تواضروس بالحديث عن فرحة الكاهن، والتي يصل إليها بالتوبة والسير في طريق الملكوت. مشددًا على أن الكاهن يجب أن يحرص على توبته الخاصة وعلى مساعدة الآخرين على التوبة، لأن التوبة تمنح قوة القلب. وفي كل قداس يُصلى، يسير الكاهن خطوة نحو الحياة الأبدية والملكوت، مؤكدًا العبارة التي تُقال في القداس: "يُعطى عنا خلاصًا وغفرانًا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه".

