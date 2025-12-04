توقعات مخيفة لأسعار الذهب في 2026

18 حجم الخط

كشف المجلس العالمي للذهب عن توقعات جديدة حول أسعار الذهب في 2026، تشير إلى ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 5 إلى 15% تأثرا بانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

ارتفعت أسعار الذهب المحلية فى مصر، بصورة ملحوظة خلال آخر أسبوعين بقيمة 180 جنيه فى الجرام الواحد.

فى سياق متصل رفعت بعض المؤسسات العالمية من توقعاتها للمعدن الأصفر في العام الجديد 2026.

توقعات أسعار الذهب عام 2026

رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار

يُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

أسعار الذهب فى البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح، واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.4 % إلى 58.26 دولار بعد أن لامست مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 58.98 دولار أمس الأربعاء، وهبط البلاتين 0.9 % إلى 1656.15 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.3 % إلى 1441.75 دولار.

