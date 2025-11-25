مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

18 حجم الخط

يرى الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي ديفيد تايت، أن احتمال وصول سعر الأونصة إلى 5000 دولار مرتفع جدا.

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة

وأضاف تايت، على هامش مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، إن توقعات هذا الارتفاع تأتي نتيجة حالة القلق التي تنتاب العالم، واستمرار عمليات شراء المعدن الأصفر من قِبل البنوك المركزية، خاصة في الدول النامية، بحسب الشرق بلومبرج.

عوامل دفعت أسعار الذهب للارتفاع

وأوضح، أن هناك عدة عوامل دفعت أسعار المعدن الأصفر للارتفاع هذا العام، معتبرا أن رسوم ترامب الجمركية قفزت بمنحنى العائد الأمريكي نتيجة اهتزاز الثقة مما دفع للتحوط بالذهب.

تسارع البنوك المركزية لشراء الذهب

وأشار، إلى أن البنوك المركزية أيضا سارعت إلى شراء الذهب خوفًا من حدوث انهيار مالي شامل، وتوقع أن تواصل الدول النامية والبلدان التي تعاني عملاتها من هشاشة الشراء.

وأضاف، أن التوقعات كانت تشير إلى وصول حجم الشراء العالمي للذهب هذا العام إلى 700 طن، لكننا شهدنا بعض التباطؤ، إذ بلغ ما تم شراؤه 600 طن حتى الآن.

