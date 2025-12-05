هدايا ذهب تصلح للكريسماس ورأس السنة 2026

18 حجم الخط

يزداد الإقبال على الهدايا والمشغولات الذهبية فى رأس السنة الميلادية والتي يعتبرها البعض هدايا مناسبة لبدء عام ميلادي جديد.. ومع اقتراب احتفالات راس السنة طرحت بعض المحلات والعلامات التجارية العديد بعض القطع الذهبية من بينها خواتم ذهب تبدأ من 3220 جنيها لعيار 18 جنيها مما يدفع البعض إلى اقتناء وتبادل الهدايا الذهب بديلا للهدايا التقليدية فى راس السنة.

تعليقة ذهب عيار 18 بسعر 8000 جنيه

كوليه ذهب عيار 18 بسعر 10235 جنيها

خاتم ذهب عيار 18 بسعر 3500 جنيه

خاتم ذهب عيار 18 سجل نحو 3220 جنيها

خاتم ذهب عيار 18 سجل نحو 5525 جنيها

خاتم ذهب عيار 18 سجل نحو 5415 جنيها

وسط توقعات الدولية بارتفاع أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، ووصول الأونصة إلى مستويات جديدة؛ مما سينعكس على السوق المحلية.



رفع دويتشه بنك توقعاته لسعر الذهب عام 2026 إلى 4450 دولارًا للأونصة بدلًا من 4000 دولار، لافتا إلى استقرار تدفقات المستثمرين واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ويتوقع البنك الآن نطاقًا بين 3950 و4950 دولارًا العام المقبل، مع كون الحد الأعلى أعلى بنحو 14% من السعر الحالي لعقد الذهب الآجل لشهر ديسمبر 2026 في بورصة كومكس.

توقعات أسعار الذهب تصل إلى 5000 دولار



ويُظهر استطلاع أجرته شركة جولدمان ساكس أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن المعدن النفيس سيصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 5000 دولار بحلول نهاية عام 2026.

