الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل لهذا المستوى

18 حجم الخط

أسعار الذهب اليوم، شهدت أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 ارتفاعا بنحو 20 جنيها للجرام، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات  سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية. 

الذهب كأصل استثماري مهم

يعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب. 

مكانة الذهب في السوق المصرية

كما يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصا مع تزايد التحديات الاقتصادية وقد دفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي. 

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبا ما تصنع من عيار 21 و18 وتستخدم للزينة والهدايا.
-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.
-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم

- الذهب عيار 24: سجل نحو 6480 جنيها للجرام.
- الذهب عيار 21: بلغ نحو 5680 جنيها للجرام.
- الذهب عيار 18: وصل إلى 4890 جنيها للجرام.
- سعر الجنيه الذهب: سجل 45360 جنيه في محلات الصاغة.
الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

بالإضافة إلى أن أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية خلال 2026 ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب 2026 ، من المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عاما نشطا وحيويا في سوق الذهب المصري .

