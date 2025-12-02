النقابة تشدد قبضة الرقابة قبل حفلات رأس السنة، 4 محظورات وتلويح بعقوبات رادعة

18 حجم الخط

مع اقتراب موسم احتفالات رأس السنة، الذي يعدّ الأكثر كثافة في الحفلات الغنائية والعروض الفنية داخل مصر، أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن حزمة من التحذيرات والضوابط الملزمة لكل مطرب ومنظم حفلات وفنان صاعد.

التشديد هذا العام بدا غير مسبوق، وجاء – وفق مصادر داخل النقابة – «استجابة لشكاوى متزايدة وحرصًا على احترام الذوق العام وحماية صورة الفن المصري».

تحذيرات واضحة.. وضوابط غير قابلة للتجاوز

وأرسلت النقابة خلال الأيام الماضية مجموعة من التعليمات إلى الفنادق، الشركات المنظمة، والمطربين أنفسهم، تتضمن محظورات أساسية لا يسمح بتجاوزها تحت أي ظرف، وفي مقدمتها:

1 ـ منع الغناء دون ترخيص رسمي

شددت النقابة على أن أي مطرب أو فرقة موسيقية لن يسمح لهم بالصعود على المسرح في ليلة رأس السنة من دون الحصول على تصريح معتمد، مع تعميم الأسماء الممنوع التعامل معها على جميع المنشآت السياحية.

2 ـ الحفلات “بالفلاشة” ممنوعة

أكدت النقابة التزامها بمنع الاعتماد على “الفلاشة” أو الـ playback الكامل، وضرورة وجود فرقة موسيقية حية.

ووصفت النقابة الحضور الموسيقي الحي بأنه “خط أحمر لا يمكن تجاوزه حفاظًا على مهنة الموسيقى”.

3 ـ منع أي إيحاءات أو سلوكيات غير لائقة على المسرح

حذرت النقابة من الحركات المثيرة أو الإيحاءات الجنسية، سواء من المطربين أو من الجمهور إذا صعد أحدهم إلى المسرح.

وأكدت أن السلوك غير اللائق — الذي تسبب في أزمة لحفلات خلال العام الماضي — لن يُسمح بتكراره، وأن المخالفة «ستُواجه بقرارات فورية».

4 ـ التزام المطربين بمدة الحفل وتقديم المحتوى المتفق عليه

ألزمت النقابة المطربين بتنفيذ برامجهم كما وردت في العقود دون تقليل أو مبالغة، مع احترام الوقت المحدد للحفل وتقديم أغنيات مناسبة للمناسبة ولطبيعة الجمهور.

5 ـ رقابة على الشركات المنظمة

لم يقتصر التشديد على الفنانين؛ بل وُجّهت إنذارات مباشرة للمنظمين بضرورة الالتزام بمعايير الإضاءة، جودة الصوت، عدد أفراد الأمن، ومخارج الطوارئ.

وأكدت النقابة أن “التنظيم غير الآمن” سيعرض الحفل للإلغاء الفوري.

