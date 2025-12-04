السيول تغمر مناطق بالعاصمة الجزائرية (فيديو)

الخميس 04 ديسمبر 2025
شهدت عدة شوارع بـ العاصمة الجزائرية، تراكمًا كبيرًا لمياه الأمطار التي تساقطت بغزارة منذ أمس الأربعاء. وفق صحيفة الخبر الجزائرية.

 تعطيل حركة المرور عبر عدة محاور طرقية بالعاصمة

وأظهرت فيديوهات نشرتها جمعية "أنفو ترافيك" المختصة في السلامة المرورية والمعلومات الطرقية فى الجزائر، سيولًا غمرت عددًا من الطرقات، خاصة في مناطق: بئر مراد رايس، سيدي يحيى، بئر خادم، شوفالي، وباب الواد.

وتسببت هذه السيول في تعطيل حركة المرور عبر عدة محاور طرقية بالعاصمة، لاسيما أن تساقط الأمطار تزامن مع كثافة في حركة المركبات.

 

تدخل مصالح الحماية المدنية لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه

في أعقاب التقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة، تسبّبت الأمطار الغزيرة في جريان سيول بعدد من المناطق، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لاحتواء الوضع ومنع تفاقمه. وبرغم قوة التساقطات، فإن التدخلات السريعة ساهمت في تجنّب حدوث خسائر بشرية.

وبحسب حصيلة أولية للحماية المدنية، فإن ولاية الجزائر شهدت أربع تدخلات موزعة عبر عدد من البلديات؛ ففي بلدية وادي قريش، سُجل انهيار تربة بمنطقة حي الينابيع – فري فالون، دون وقوع إصابات. وقد باشرت الفرق عمليات التأمين وإزالة الأتربة لتفادي أي انزلاقات إضافية.  

امتصاص كميات من مياه الأمطار عند مدخل عيادة شفاء

وفي بلدية حيدرة، تدخلت الوحدات لامتصاص كميات من مياه الأمطار عند مدخل عيادة شفاء، بعد ارتفاع منسوبها بشكل مفاجئ. الوضع نفسه سجل ببلدية بئر خادم، حيث قامت الفرق بامتصاص المياه المتراكمة أمام عيادة بئر خادم، حرصًا على ضمان الحركة العادية للمواطنين والمرضى.

أما في بلدية الأبيار، فقد تدخلت المصالح المعنية لامتصاص مياه الأمطار التي غمرت جزءًا من شارع محمد شعبان، من أجل إعادة انسيابية حركة المرور في هذا المحور الحيوي.

العاصمة الجزائرية مياه الأمطار تعطيل حركة المرور التقلبات الجوية الجزائر

