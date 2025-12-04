الخميس 04 ديسمبر 2025
محافظات

وزير الزراعة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية (فيديو)

أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.
 

انتخابات مجلس النواب 2025

فيتو أجرت بثا مباشرا لحظة إدلاء وزير الزراعة بصوته الانتخابي بانتخابات جولة الإعادة بدائرة الرمل.

ووجه  وزير الزراعة دعوة خاصة لجموع المواطنين عامة، والمزارعين بشكل خاص، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة بقوة في هذا "العرس الانتخابي"، الذي يعكس الوعي الوطني العميق لدى الشعب المصري.

 


وأعرب فاروق عن خالص الشكر والتقدير إلى اللجان الوطنية المشرفة على الانتخابات، وقضاة مصر الأجلاء على مجهوداتهم الكبيرة في إدارة العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية.

كما وجه تحية واجبة إلى رجال الأمن على جهودهم في تأمين اللجان وتوفير مناخ آمن وهادئ للناخبين لممارسة حقهم الدستوري.

