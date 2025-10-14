عمر كمال يصور 3 أغانٍ من ألبومه الجديد دفعة واحدة

بدأ الفنان عمرو كمال في تصوير عدد من أغاني ألبومه الجديد الذي يستعد لإطلاقه خلال الأيام القليلة القادمة، حيث كشف مصدر مقرب من عمر أنه يصور حاليًا ثلاثة أغان دفعة واحدة وتتولى مهمة إخراجها الفنانة ساندي.

وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يتم تصوير تسعة أغانٍ من الألبوم، وهذا يعد رقمًا قياسيًا، فقد اعتاد النجوم على تصوير أغنية أو اغنيتن على حد أقصى من ألبوماتهم الغنائية.

يذكر أن الفنان عمر كمال أعلن عن تعاون مع عدد كبير من الشعراء والملحنين خلال الألبوم الجديد الذي لم يستقر على اسمه بشكل نهائي، ومن بين هؤلاء النجوم الملحن عزيز الشافعي ومحمد يحيي ومادين ورامي جمال الشاعر الغنائي تامر حسين والموزع أحمد إبراهيم وآخرين.

