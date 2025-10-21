الموضوع أخد شكل تاني، تامر حسين يكشف أخر تطورات تسريب أغاني محمد فؤاد

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين عن مفاجأة بشأن تسريب عددٍ من أغاني ألبوم محمد فؤاد، ومنهم أغنية "حليم" وهي من كلماته، على مواقع التواصل الاجتماعي.

تسريب أغاني محمد فؤاد

وقال تامر حسين في تصريح خاص لـ"فيتو": "المنتج بلغني رسالة واضحة وصريحة أنه مش معاه نسخ من الأغاني، لكن الموضوع في الجهات المختصة حاليًا، وشغالين على اللي سرب أول نسخة، وكله هيبان خلال أيام".

ونشبت خلال الساعات الماضية أزمة حادة بين الفنان محمد فؤاد وشركة الإنتاج بعد تسريب أغنية جديدة بصوته تحمل عنوان "حليم"، ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية حول الجهة المسئولة عن التسريب ومصير طرح العمل رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وفوجئ جمهور الفنان والمطرب محمد فؤاد بتسريب أغنية جديدة بصوته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحمل اسم "حليم"، حيث ظن البعض أن الأغنية من أغاني ألبوم فؤاد الجديد، الذي يعكف على تسجيله حاليًا، لكن المفاجأة أن الأغنية كانت من بين أغاني ألبومه السابق، والذي قرر عدم طرحه بسبب خلافاته مع الشركة المنتجة.

بدوره قال الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "في أغنية اسمها حليم، كلماتي وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، كانت من ضمن الأغاني اللي في ألبوم الفنان محمد فؤاد، ولم يتم التنازل عنها للمنتج ولا للفنان محمد فؤاد".

وتابع: "السؤال: ليه تتسرب ونضيع مجهود صُنّاع مالهمش دعوة بزعل فنان من مُنتج ألبومه؟ بالمُناسبة، المُنتج صديق شخصي، ولم أرَ منه غير كل خير وتقدير واحترام، ماعتقدش يستهتر بمجهودنا ويرميه على الأرض".

وأوضح تامر حسين: "وأتمنى من الفنان المُحترم اللي بحبه وبقدر تاريخه الكبير، إنه يخرجني أنا بشكل شخصي من أي حوارات جانبية في موضوعه مع المُنتج، حضرتك اللي بتقرر خطواتك وبتحدد علاقاتك بالناس".

واختتم تامر حسين المنشور قائلًا: "أنا مش طرف والله العظيم، وأتمنى لك كل التوفيق".

وفي نفس السياق، قال عمر كمال: "الألبوم اللي بحضّره في الوقت الحالي كان في البداية لمحمد فؤاد، ولما الألبوم جالي مكنتش أعرف، في الأول عرفت بعد ما سجلت كام أغنية، لكن أنا مسرقتش الألبوم، ومحمد فؤاد هو اللي رفضه وعمل مشكلة مع المنتج"، مشيرًا إلى أن الألبوم تكلفته أكثر من 15 مليون جنيه.



