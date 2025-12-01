الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار اللحوم اليوم الإثنين، انخفاضات جديدة في السوق المحلية

أسعار اللحوم، فيتو
أسعار اللحوم، فيتو
18 حجم الخط

أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تراجعًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 424 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 406 جنيهات للكيلو

التغيير: انخفاض 22 جنيهًا

نطاق السعر: من 300 إلى 490 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 406 جنيهات

التغيير: انخفاض 26 جنيهًا

نطاق السعر: 350 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 395 جنيهًا

التغيير: انخفاض 39 جنيهًا

نطاق السعر: 300 – 500 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 360 جنيهًا

التغيير: انخفاض 10 جنيهات

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة، فيتو

أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 387 جنيهًا

التغيير: انخفاض 16.5 جنيهًا

نطاق السعر: 320 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 407 جنيهات

التغيير: انخفاض 6 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 460 جنيهًا للكيلو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

ترامب يكشف نتائج فحصه بالرنين المغناطيسي

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

المزيد

انفوجراف

العراق يتصدر.. السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية