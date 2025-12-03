الأربعاء 03 ديسمبر 2025
حوادث

غدا، ثاني جلسات استئناف المتهمة في واقعة دهس طفل بـ"جيت سكي" على حكم حبسها

محكمة
محكمة
تنظر محكمة جنح مستأنف العالمين، غدا الخميس، ثاني جلسات استئناف “مريم. ا” على حكم حبسها سنة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"جيت سكي"، المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة ما تسبب في قتل الصغير آدم.

 

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الصغير آدم

وكانت قضت محكمة جنح العلمين، بحبس "مريم. أ"، المتهمة بقيادة دراجة مائية جيت سكي بسرعة متهورة، والتسبب في مقتل الصغير آدم، سنة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة المقيدة بمحضر حمل رقم 2336 لسنة 2025 جنح قسم شرطة العلمين، إلى قيادة المتهمة مريم. أ لدراجة مائية جيت سكي، بسرعة متهورة على شاطئ قرية مرسيليا بيتش 4 بالساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، ما أدى إلى مصرع الطفل آدم وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة، بحسب التحقيقات.

وكانت قررت جهات التحقيق عرض المتهمة بقتل الصغير آدم إبراهيم على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وذلك في إطار التظلم المقدم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن طلبه بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

