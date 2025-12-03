غرفة عمليات حزب المؤتمر تصدر البيان الختامي لليوم الأول للدوائر الملغاة بانتخابات النواب

18 حجم الخط

أصدرت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر بيانها الختامي عن اليوم الأول للجولة الأولى للدوائر رقم (19) المُلغاة بانتخابات مجلس النواب، وذلك بحضور الربّان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، والدكتور أحمد منصور نائب رئيس الحزب، والسيد عبدالعزيز بليغ نائب رئيس الحزب، لمتابعة سير العملية الانتخابية واداء مرشحى الحزب على مستوى وست محافظات.

انتخابات مجلس النواب

وأكدت غرفة العمليات برئاسة النائب احمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، عقب غلق اللجان وانتهاء عمليات التصويت لليوم الأول بانتخابات مجلس النواب، أن العملية الانتخابية جرت في أجواء اتسمت بالانضباط والالتزام من جانب الناخبين، الذين شاركوا فى اليوم الاول.

وأشاد الربّان عمر المختار صميدة رئيس الحزب بجهود مرشحي الحزب الذين يخوضون الانتخابات خلال يومي 3 و4 ديسمبر، مؤكدًا متابعته المستمرة لسير العملية الانتخابية داخل الدوائر، وكذلك متابعته الدقيقة لغرفة العمليات لضمان توفير أعلى درجات الانضباط والدعم الفني والتنظيمي والقانونى لمرشحي الحزب.

وفي ختام البيان، أكدت الغرفة استمرارها في متابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني، بما يضمن خوضًا عادلًا ونزيهًا يعكس صورة الدولة المصرية الحديثة ومبادئ الجمهورية الجديدة.

