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ثقافة وفنون

بعد ظهورها بفستان الزفاف، حقيقة زواج طفلة ذا فويس كيدز موسم 2018 (فيديو وصور)

أشرقت أحمد طفلة ذا
أشرقت أحمد طفلة ذا فيوس كيدز، فيتو

تصدرت طفلة برنامج ذا فويس كيدز أشرقت أحمد سعد ، حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، عقب ظهورها بفستان زفاف على السوشيال ميديا، وظن الكثيرون أنها تزوجت في سن مبكر.

حقيقية زواج الطفلة أشرقت 

حيث ظهرت طفلة ذا فويس كيدز  أشرقت أحمد بفستان زفاف مع مطرب مقنع دون أن تكشف عن هويته، وظن البعض أنها تزوجت مبكرا، خاصة أنها نشرت "فيديو" على صفحتها عبر فيس بوك.

وتواصلت "فيتو" مع أشرقت أحمد، طفلة برنامج ذا فويس، للكشف عن حقيقة زواجها، وهو الأمر الذي نفته، مؤكدة أن ظهورها بفستان زفاف كان بغرض الدعاية لأغنيتها الجديدة هاتلي خاتم سولتير. 

وأشارت إلى أنها كانت من اللازم أن ترتدي فستان زفاف لكي يتماشى الزي مع موضوع الأغنية، مؤكدة أن الدعاية بهذا الشكل ساهمت كثيرا في نجاحها.  

وأكدت أشرقت أن والدها تلقى اتصالات كثيرة للتهنئة، حيث ظن عدد كبير من الجمهور أني تزوجت بسبب ظهوري بفستان الزفاف، مشيرة: "كانوا بيقولو العريس مداري وشه ليه".

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 الطفلة أشرقت أحمد شاركت في برنامج ذا فويس كيدز عام 2018، وتألقت بأغنية أما براوة لنجاة الصغيرة وهي في سن السابعة من عمرها، واستطاعات أنها تحظي بشهرة واسعة برغم عدم حصولها على اللقب.

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وقدمت الطفلة أشرقت أحمد منذ 5 سنوات أغنية مخصصة لنجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح وجاءت بعنوان "محمد صلاح سفير الكفاح".

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