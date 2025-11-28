الجمعة 28 نوفمبر 2025
ترامب: ندرس ترحيل عائلة اللاجئ الأفغاني المتهم بقتل أحد جنود الحرس الوطني

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته لا تستبعد احتمال ترحيل عائلة اللاجئ الأفغاني المتهم بقتل أحد جنود الحرس الوطني وإصابة آخر في واشنطن العاصمة.

 

وفاة الجندية في الحرس الوطني

وقال ترامب للصحفيين عند سؤاله عن إمكانية ترحيل زوجة وأطفال المشتبه به رحمن الله لاكانوال: "نحن ندرس ذلك في الوقت الحالي،  كما ندرس الوضع بأكمله مع العائلة. إنها حالة مأساوية".

وجاء تصريح ترامب بعد أن أعلن عن وفاة الجندية في الحرس الوطني بولاية ويست فرجينيا، سارة بيكستروم، البالغة من العمر 20 عاما، نتيجة الكمين الذي وصفه ترامب بـ الجبان.

ووصل لاكانوال إلى الولايات المتحدة في عام 2021 عقب الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان، واستقر لاحقا في مدينة بلينغهام بولاية واشنطن مع زوجته وخمسة أطفال على الأقل.

وبحسب المزاعم، فقد فتح لاكانوال النار على جنديين من الحرس الوطني بالقرب من البيت الأبيض حوالي الساعة 2:15 ظهر يوم الأربعاء، بعد أن كان قد قاتل في أفغانستان ودخل الولايات المتحدة ضمن برنامج "Operation Allies Welcome" في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وكانت بيكستروم، التي أصيبت في الرأس والصدر، تقوم بدورية مع الجندي أندرو وولف البالغ من العمر 24 عاما، حين وقع الهجوم.

وتوجه جندي ثالث إلى مكان الحادث وتمكن من إطلاق النار على لاكانوال، الذي أصيب أيضا بجروح ناجمة عن إطلاق النار أثناء المواجهة.

وأدخل لاكانوال إلى المستشفى، ويواجه بالفعل ثلاث تهم على الأقل، تشمل الاعتداء مع نية القتل وحيازة سلاح بشكل جنائي، وتصل العقوبة على هذه التهم إلى 15 سنة خلف القضبان.

وكانت المدعية الأمريكية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرّو، قد أعلنت سابقا خططها لملاحقة المشتبه به بتهم القتل من الدرجة الأولى إذا توفي أحد الجنديين نتيجة إصاباته.

وأُدخلت بيكستروم إلى غرفة العمليات الطارئة بعد الهجوم، وكانت حالتها حرجة، حتى فارقت الحياة مساء يوم الخميس.

وأكدت المدعية العامة بام بوندي أن المدعين الفيدراليين سيطالبون بعقوبة الإعدام ضد لاكانوال.

