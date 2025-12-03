الدوري الإسباني، ريال مدريد يتقدم على بلباو بثنائية في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، تقدم ريال مدريد على نظيره أتلتيك بلباو، بثنائية نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب سان ماميس، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني.

أحرز ثنائية ريال مدريد كل من كيليان مبابي في الدقيقة السابعة، وإدواردو كامافينجا في الدقيقة 42، في شوط أول شهد تفوقا وسيطرة واضحة من ريال مدريد.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو في الشوط الأول

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - إدوار كامافينجا.

خط الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ترتيب ريال مدريد وبلباو في الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة وبفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر، أما بلباو ففي المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

ويتصدر برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا قبل مباراة الريال ضد أتلتيك بلباو، وجاء ترتيب فرق الدوري الإسباني قبل مباراة الليلة كالتالي:

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

1. برشلونة، 37 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. فياريال، 32 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 31 نقطة.

5. ريال بيتيس، 24 نقطة.

6. إسبانيول، 24 نقطة.

7. خيتافي، 20 نقطة.

8. أتلتيك بلباو، 20 نقطة.

9. رايو فاليكانو، 17 نقطة.

10. ريال سوسيداد، 16 نقطة.

11. إلتشي، 16 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 16 نقطة.

13. إشبيلية، 16 نقطة.

14. ألافيس، 15 نقطة.

15. فالنسيا، 14 نقطة.

16. ريال مايوركا، 13 نقطة.

17. أوساسونا، 12 نقطة.

18. جيرونا، 12 نقطة.

19. ليفانتي، 9 نقاط.

20. ريال أوفييدو، 9 نقاط.

برشلونة يفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثية

وكان نادي برشلونة فاز على أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الليجا والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

سجل أهداف برشلونة كل من: رافينيا، داني أولمو، وفيران توريس فيما أحرز هدف أتلتيكو مدريد باينا.

وأصبح رصيد برشلونة 37 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

