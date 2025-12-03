موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

18 حجم الخط

يحل ريال مدريد ضيفًا مساء اليوم الأربعاء على أتلتيك بلباو، بملعب "سان ماميس" في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو

تنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو

تذاع مباراة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو عبر قناة beIN SPORTS HD1

ويأتي نادي ريال مدريد في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 33 نقطة، بعدما تعادل في الجولة الرابعة عشر مع جيرونا بهدف لمثله.



ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد مساء الثلاثاء، في مباراة مقدمة أيضًا من الجولة التاسعة عشر لليجا.

وحقق برشلونة الفوز أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف، وقد قلب الطاولة على خصمه وحول تأخره إلى فوز.

وعلى صعيد متصل يقدم نادي ريال مدريد الإسباني، أعلى الرواتب للاعبيه على مر العصور، خاصة أنه يضم دائمًا كوكبة من النجوم في ظل بحثه الدائم عن حصد الألقاب.

كريستيانو رونالدو أعلى لاعب أجرا في تاريخ ريال مدريد



كشف موقع "بلانت فوتبول " عن أعلى الرواتب في تاريخ ريال مدريد، وجاء الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي الحالي على رأس قائمة أعلى اللاعبين تقاضيا للرواتب في النادي الإسباني.

راتب رونالدو تخطى نصف مليون جنيه إسترليني أسبوعيا وهو ما جعله في صدارة ترتيب هذه القائمة متفوقا على الفرنسي كيليان مبابي الذي انضم في صيف 2024 عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.



اللافت أن القائمة خلت من عدة أساطير مثل زين الدين زيدان ولويس فيجو وروبرتو كارلوس، وضمت اسم البلجيكي إيدين هازارد الذي انضم قادما من تشيلسي الإنجليزي.

أعلى 8 لاعبين أجرا في تاريخ ريال مدريد



وجاءت القائمة الخاصة بأعلى رواتب لاعبي ريال مدريد على النحو الآتي:

1- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 592 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

2- الفرنسي كيليان مبابي: 530.750 جنيه إسترليني أسبوعيا.

البلجيكي إيدين هازارد: 530.750 جنيه إسترليني أسبوعيا.

الويلزي جاريث بيل: 530.750 جنيها إسترليني أسبوعيا.

البرازيلي فينيسيوس جونيور: 424.600 جنيه إسترليني أسبوعيا.

الألماني توني كروس: 414 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

البرازيلي مارسيلو: 414 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

الإسباني سيرجيو راموس: 414 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.