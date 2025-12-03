الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

يلتقي ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو، مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة للدوري الإسباني.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو  

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

ويتصدر برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا قبل مباراة الريال ضد اتلتيك بلباو، وجاء ترتيب فرق الدوري الإسباني قبل مباراة الليلة كالتالي:

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو

1. برشلونة، 37 نقطة.
2. ريال مدريد، 33 نقطة.
3. فياريال، 32 نقطة.
4. أتلتيكو مدريد، 31 نقطة.
5. ريال بيتيس، 24 نقطة.
6. إسبانيول، 24 نقطة.
7. خيتافي، 20 نقطة.
8. أتلتيك بلباو، 20 نقطة.
9. رايو فاليكانو، 17 نقطة.
10. ريال سوسيداد، 16 نقطة.
11. إلتشي، 16 نقطة.
12. سيلتا فيجو، 16 نقطة.
13. إشبيلية، 16 نقطة.
14. ألافيس، 15 نقطة.
15. فالنسيا، 14 نقطة.
16. ريال مايوركا، 13 نقطة.
17. أوساسونا، 12 نقطة.
18. جيرونا، 12 نقطة.
19. ليفانتي، 9 نقاط.
20. ريال أوفييدو، 9 نقاط.


وكان نادي برشلونة فاز على أتلتيكو مدريد بثلاثية لهدف، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة من الليجا والتي أقيمت مساء الثلاثاء.

أهداف مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد 

سجل أهداف برشلونه كل من: رافينيا، داني أولمو، وفيران توريس فيما أحرز هدف أتلتيكو مدريد  باينا.

وأصبح رصيد برشلونة 37 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 31 نقطة في المركز الرابع.

 

ترتيب الدوري الإسباني الدوري الإسباني ريال مدريد ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو ريال مدريد أمام بلباو برشلونة جدول ترتيب الدوري الاسباني ترتيب فرق الدوري الإسباني

