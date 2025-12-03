فصل 7 طلاب بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية بعد فيديو إهانة أخصائية نفسية

18 حجم الخط

أصدرت لجنة الحماية الفرعية بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، قرارا بفصل 7 طلاب من مدرسة عبد السلام المحجوب من مرتكبي واقعة إهانة الأخصائية النفسية وذلك تطبيقا لقرار وزير التعليم.

وأوضحت اللجنة المشكلة برئاسة رضا متولي رئيس مجلس الأمناء بـ إدارة شرق التعليمية، أن الطلاب الـ 7 خرجوا عن الانضباط المدرسي والسلوك القويم وقاموا بإهانة الأخصائية النفسية بالمدرسة ولذا وجب معاقبتهم بالفصل لمدة عام دراسي ومنع قيدهم في أي مدرسة.

فحص فيديو جديد بالمدرسة

وفي سياق متصل، تجري الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فحص فيديو للأخصائية النفسية نسرين فضل وهي تستغيث من تهجم وتعدي ولية أمر عليها داخل المدرسة كان قد انتشر عقب الواقعة الأولى، ولكن يعتقد أنه قديم قبل واقعه إهانة الطلاب لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.