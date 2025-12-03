الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

فصل 7 طلاب بمدرسة عبد السلام المحجوب بالإسكندرية بعد فيديو إهانة أخصائية نفسية

نسرين فضل أخصائية
نسرين فضل أخصائية نفسية، فيتو
18 حجم الخط

 أصدرت لجنة الحماية الفرعية بإدارة شرق التعليمية بالإسكندرية، قرارا بفصل 7 طلاب من مدرسة عبد السلام المحجوب من مرتكبي واقعة إهانة الأخصائية النفسية وذلك تطبيقا لقرار وزير التعليم. 

وأوضحت اللجنة المشكلة برئاسة رضا متولي رئيس مجلس الأمناء بـ إدارة شرق التعليمية، أن الطلاب الـ 7 خرجوا عن الانضباط المدرسي والسلوك القويم وقاموا بإهانة الأخصائية النفسية بالمدرسة ولذا وجب معاقبتهم بالفصل لمدة عام دراسي ومنع قيدهم في أي مدرسة. 

 

فحص فيديو جديد بالمدرسة 

وفي سياق متصل، تجري الأجهزة الأمنية بالإسكندرية فحص فيديو للأخصائية النفسية نسرين فضل وهي تستغيث من تهجم وتعدي ولية أمر عليها داخل المدرسة كان قد انتشر عقب الواقعة الأولى، ولكن يعتقد أنه قديم قبل واقعه إهانة الطلاب لها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فصل طلاب مدرسة عبدالسلام المحجوب مدرسةعبدالسلام فيديو مدرسة عبدالسلام المحجوب اقتحام فصل مدرسة عبدالسلام المحجوب إدارة شرق التعليمية

مواد متعلقة

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads