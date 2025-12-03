حبس سائق استولى على مليون وستمائة ألف جنيه من صاحب شركة بالإسكندرية

18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهم في سرقة مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه من شقة بدائرة قسم الرمل أول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنه بمنطقة سان ستيفانو.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه صاحب شركة، عند عودته من محافظة القاهرة بعد الانتهاء من عمله، تبين له كسر باب إحدى الغرف وسرقة مبلغ مالي مملوكا له قدره مليون وستمائة الف جنيه، فقام بالابلاغ وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الي قيام المتهم سائق وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه، واستطاع استخراج نسخة أخرى من باب الشقة للتردد عليها وفي يوم الواقعة عند دخوله الشقة، اكتشف ان باب إحدى الغرف مغلقة فكسر الباب واستولى علي حقيبة بداخلها مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه، عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

