الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس سائق استولى على مليون وستمائة ألف جنيه من صاحب شركة بالإسكندرية

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية
18 حجم الخط

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس المتهم في سرقة مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه من شقة بدائرة قسم الرمل أول، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وزير التعليم العالي: اجتماع الألكسو بالقاهرة يجسد وحدة الرؤية والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

بالورود، طلاب علوم المنوفية يصنعون ممرًّا شرفيًّا لتكريم عميد الكلية السابق

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة أول الرمل يفيد بورود بلاغ من صاحب شركة بسرقة مبلغ مالي من داخل محل سكنه بمنطقة سان ستيفانو.

وكشفت التحقيقات، أن المجني عليه صاحب شركة، عند عودته من محافظة القاهرة بعد الانتهاء من عمله، تبين له كسر باب إحدى الغرف وسرقة مبلغ مالي مملوكا له قدره مليون وستمائة الف جنيه، فقام بالابلاغ وتحرير محضر بالواقعة.

وكشفت التحريات الي قيام المتهم سائق وتربطه علاقة قرابة بالمجني عليه، واستطاع استخراج نسخة أخرى من باب الشقة للتردد عليها وفي يوم الواقعة عند دخوله الشقة، اكتشف ان باب إحدى الغرف مغلقة فكسر الباب واستولى علي حقيبة بداخلها مبلغ مليون وستمائة ألف جنيه، عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض علي المتهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية قسم الرمل أول أمن الإسكندرية

مواد متعلقة

"التعبئة العامة والإحصاء": التعداد الجديد يشمل حصر بيانات ذوي الإعاقة واللاجئين والأجانب

وزير التعليم العالي: اجتماع الألكسو بالقاهرة يجسد وحدة الرؤية والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات

بالورود، طلاب علوم المنوفية يصنعون ممرًّا شرفيًّا لتكريم عميد الكلية السابق

الأكثر قراءة

رونالدو ينافس محرز والدوسري على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

موعد مباراة العراق والبحرين في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الجزائر والسودان في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإدارية العليا تتلقى 110 طعون انتخابية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب حتى الآن

تعليم الإسكندرية بعد واقعة الاعتداء على تلاميذ kg: لجنة من المديرية تتسلم المدرسة الدولية غدا

تعرف على سعر جرام الذهب فى الصاغة اليوم الأربعاء 3-12-2025 بمنتصف التعاملات

كأس العرب 2025، تعادل الجزائر أمام السودان سلبيا في الشوط الأول

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 3-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بقدوم سنة مليئة بالبركة والرخاء

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ اعرف رأي العلماء

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الوهاب بن فرفور" فقيه سوري ومفتي الشام ولغز حول ضياع تراثه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads