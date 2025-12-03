الأربعاء 03 ديسمبر 2025
محافظات

السيدات وكبار السن في الصدارة، تزايد إقبال الناخبين على لجان الرمل بالإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية
 تزايد إقبال الناخبين بمحافظة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، على  اللجان الفرعية بدائرة الرمل، للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

 

وتصدر السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة الإسكندرية في اليوم الأول من إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل.

حيث أن العملية الانتخابية بدائرة الرمل تضم لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ 744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة الإسكندرية سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان

 

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد القصوى داخل جميع الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥، تنفيذًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، وبهدف توفير بيئة مناسبة تضمن سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

