عودة السلفيين، هل يستطيع حزب النور قلب المعادلة في جولات الإعادة بانتخابات النواب؟

وكأن حكم المحكمة الإدارية العليا بـ«إعادة الانتخابات» في عدد من الدوائر بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 جاء طوق نجاة، يمنح التيار السلفي فرصة ثمينة للعودة إلى السباق الانتخابي، والسؤال الآن: هل سيتمكن حزب النور من استغلال الفرصة وإعادة السلفيين للبرلمان من جديد؟

ماذا في جعبة التيار السلفي ؟

يقول النائب محمود تركي، المتحدث الرسمي لـ حزب النور، أنهم تمكنوا حتى الآن من حسم مقعدين في المرحلة الأولى من الانتخابات، لكل من الدكتور أحمد خليل عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب بمحافظة الإسكندرية، والنائب عبد الحكيم مسعود عن دائرة ناصر والواسطى بمحافظة بني سويف.

يضيف النائب أن «النور» لم يحالفه التوفيق في مقعد واحد فقط، غير أن الأحكام القضائية الأخيرة أضافت ثلاث دوائر جديدة تعاد فيها الانتخابات، ما رفع عدد مرشحي الحزب الذين يخوضون جولات الإعادة إلى تسعة مرشحين.

وتشمل هذه الدوائر المرحلة الأولى بمحافظة البحيرة، حيث يخوض الدكتور محمود رشاد الانتخابات في دائرة أبو حمص وإدكو، بينما يخوض الدكتور أشرف الشريف المنافسة في دائرة دمنهور، والمهندس أحمد سعيد أبو عمر في دائرة إيتاي البارود وشبراخيت.

وفي المرحلة الثانية بمحافظتي الشرقية وكفر الشيخ، يستعد الدكتور عبد الله عوض لخوض المنافسة في دائرة الزقازيق والقنايات، والمهندس السيد صبري في دائرة العاشر من رمضان.

بينما يخوض الدكتور محمد مصطفى خليفة الانتخابات في دائرة كفر الشيخ وقلين. أما الدوائر الثلاث التي قضت المحكمة الإدارية العليا بإعادة الانتخابات بها من المرحلة الأولى، فتظل مواعيد الاقتراع فيها محددة لاحقًا ويترشح فيها الدكتور محمد صلاح خليفة عن دائرة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، والدكتور حمادة سليمان عن دائرة طامية وسنورس وسنهور بمحافظة الفيوم، والمهندس ياسر كامل عن دائرة الداخلة والفرافرة وبلاط بمحافظة الوادي الجديد.

استراتيجية «النور» للجولات المقبلة في انتخابات البرلمان

يرى محمود تركي أن حزب النور جاهز للاستحقاقات الجديدة بأقصى درجات التنظيم والدعم لمرشحيه.

وأضاف أن الحزب سييخوض الجولة بإرادة قوية وثقة في تأييد الجماهير، مؤكدا أن مرشحيه يتمتعون بسجل مشرف وقدرة حقيقية على تمثيل المواطنين في البرلمان المقبل.

وبحسب المتحدث الرسمي، يسعى حزب النور إلى استثمار هذه الفرصة لتعزيز حضوره البرلماني، مؤكدًا أن الاستمرار في المنافسة يعكس تصميم الحزب على التأثير في المشهد السياسي واستعادة أي مقاعد ضائعة في الدوائر التي لم يحسم فيها النتائج بعد.



فرص حزب النور في جولة الإعادة

تشير نتائج الانتخابات السابقة إلى أن حزب النور يمتلك قاعدة انتخابية ثابتة، وإن كانت محدودة نسبيًا، في عدد من الدوائر التي يتركز فيها الناخبون المحافظون.

وفي الدوائر الحضرية مثل الإسكندرية، أظهرت الإحصائيات أن الحزب قادر على استقطاب نسبة معتبرة من الأصوات بين الناخبين التقليديين، ما يمنحه فرصة لتعويض أي تراجع في المناطق التي شهدت منافسة شديدة من الأحزاب الكبرى.

وفي الدوائر الريفية بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، تظهر بيانات الانتخابات السابقة أن التيار السلفي يحظى بحضور أقوى، مع قدرة على استثمار القاعدة الاجتماعية المتماسكة، وهو ما قد يعزز فرصه في حسم المقاعد خلال جولات الإعادة.

ومع تحديد مواعيد الاقتراع وإعادة الانتخابات، يبدو أن قدرة حزب النور على التعبئة وتحفيز الناخبين ستكون العامل الحاسم في تحديد مصيره البرلماني، إذ يعتمد النجاح على المزج بين التنظيم الحزبي والإقبال الجماهيري، وخصوصًا في الدوائر التي لم يحسم فيها النتائج بعد.

ويبدو واضحًا أن الحزب يسعى لاستغلال هذه الفرصة لتعزيز حضوره وإثبات قدرته على المنافسة وسط المشهد الانتخابي شديد التنافسية، ما يجعل مراقبة أداء مرشحيه في الجولات المقبلة أمرًا مفتوحًا للتوقعات والتحليل.

