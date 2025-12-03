لنشر الوعي بين الشباب، ندوات مبادرة صحح مفاهيمك بجامعة القاهرة

18 حجم الخط

استعرضت جامعة القاهرة، تقريرًا شاملًا حول فعاليات دورة «التثقيف الطلابي: صحح مفاهيمك»، التي عُقدت برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق - رئيس جامعة القاهرة، في إطار التعاون بين الوزارة والجامعة؛ لنشر الوعي المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة بين الشباب، وذلك بمركز المؤتمرات بالمدينة الجامعية، بمشاركة طلابية واسعة.

مخاطر إدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الناشئة

ركزت الدورة على سلسلة من الموضوعات التوعوية؛ حيث افتُتحت بمحاضرة بعنوان: "مخاطر إدمان الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على الناشئة" ألقاها الدكتور أسامة سعد أبو سريع - الأستاذ بقسم علم النفس بكلية الآداب، ومحاضرة بعنوان: "تكريم كبار السن ورعاية أصحاب الفضل" ألقاها الدكتور محمد منسي - أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم

ومحاضرة بعنوان: "خطورة الرشوة على المجتمع" ألقتها الدكتورة ليلى البهنساوي - رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، واختُتمت بمحاضرة "حقوق الجوار وأثرها في تعزيز التماسك المجتمعي" ألقاها الدكتور أحمد عطا - أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية الآداب.

الدور الوطني والمسئولية المجتمعية لجامعة القاهرة في ترسيخ الوعي المستنير بين الشباب

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن دورة التثقيف الطلابي تأتي في إطار الدور الوطني والمسئولية المجتمعية للجامعة في ترسيخ الوعي المستنير بين الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في تحصين العقول ومواجهة تحديات العصر.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تعاونها مع وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الوطنية لحماية العقل المصري من الانحرافات الفكرية، وترسيخ ثقافة الحوار والتعايش واحترام الاختلاف، تحقيقًا لأهداف الدولة في بناء الإنسان القادر على الفهم الصحيح والمشاركة الواعية في مسيرة التنمية.

