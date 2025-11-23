ضحية اعتداء عاطل عليها بعين شمس: كاميرا مراقبة السبب

18 حجم الخط

استمعت نيابة عين شمس إلى أقوال سيدة اتهمت عاطلًا بالتعدي عليها وعلى والدها بالسب وإلقاء أنبوبة غاز عليهما في عين شمس.

وقالت السيدة إن المتهم أقدم على فعل بسبب منعهم له من تجارة المخدرات أمام منزلهم وخوفه من الكاميرا الموجودة أمام بيتهم التي ترصده وتكشف جرائمه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة رصدت منشورًا تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يظهر فيه شخص يقوم بالتعدي على سيدة ووالدها بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وقالت السيدة في منشور عبر "فيسبوك": "هناك بلطجي ويؤذي كل الناس، اقتحم بيتنا وألقى أنبوبة غاز علينا، وجاب سلم وطلع عليه لكي يكسر الكاميرات، وبابا كلم الشرطة كان كل يوم يأتي تحت البيت وبابا غير موجود، ويقعد وهو شايل سكينة أشكر رجال المباحث أعلنوا أمس أنهم قبضوا عليه".

