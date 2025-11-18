الداخلية تكشف ملابسات فيديو بلطجي يهدد أسرة بسبب ركنة سيارة بعين شمس

الخميس 20 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.

كانت رصدت أجهزة الأمن  منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض بالتواجد أسفل أحد العقارات وتهديد أسرة بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الشاكى (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبسؤاله أفاد بتضرره من (أحد الأشخاص) لوجود خلافات حول الجيرة لركنه السيارة خاصته والوقوف المتكرر أسفل العقار سكنه.

أمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل – له معلومات جنائية- مقيم بدائرة القسم)، وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية منطقة عين شمس مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة عين شمس

