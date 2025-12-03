كريم محسن يطرح "يا صاحبتي" بتوقيع عزيز الشافعي وتوما (فيديو)

18 حجم الخط

طرح الفنان كريم محسن، أحدث أغنياته، بعنوان "يا صاحبتي" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الرقمية المختلفة.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر توما، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

ألبوم كريم محسن الجديد

أغنية "يا صاحبتي" من بين أغنيات ألبوم "يادى الكسفة" الذى يضم 9 أغنيات متنوعة.

عزيز الشافعي

وعبر الملحن عزيز الشافعى عن سعادته بالتعاون مع كريم محسن وقال: كريم صديق عزيز جدا ومن أقرب الناس لى في الوسط الفني، وهو ملحن كبير، وفنان ناجح لما سمع الأغنية عجبته جدا جدا ولم يتأثر بتسريبها، وقد أعجبنى سرعة تنفيذها، وتسجيلها الذى تم في وقت قياسي، كما أشيد بالموزع الفنان توما الذى قدم موسيقى مميزة، وأضاف لمسات قوية ساهمت في خروج الأغنية بالشكل النهائي بأفضل صورة.

