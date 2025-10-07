كريم محسن يطرح أغنية "هسيبله ذكرى" من ألبومه الجديد الليلة

يستعد المطرب كريم محسن لطرح أغنيته الجديدة هسيبله ذكري من ألبومه الجديد مساء اليوم الثلاثاء علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب بعد طرحه لأغنية مش مستبيع.

أغنية كريم محسن الجديدة

أغنية كريم محسن الجديدة “هسيبله ذكرى” كلمات محمد عبد الرحمن ومن ألحان معاذ زين، وتوزيع راني أنور.

كريم محسن طرح مؤخرا عدد من الأغاني السينجل، بالإضافة إلي ديو بذمتك مع فريد.

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أيضا أغنية بعنوان "وانت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي الأغنية التي قام بتلحينها وهي من كلمات هاني صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية هي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم".

