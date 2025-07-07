كريم محسن يستعد لطرح دويتو بذمتك مع فريد

يستعد المطرب كريم محسن، لطرح دويتو جديد تحت عنوان “بذمتك” مع المطرب أحمد فريد صاحب تريند" لو جي في رجوع إنساني" وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ديو كريم محسن وفريد

وتحمل أغنية بذمتك لكريم محسن وأحمد فريد الطابع الدرامي ويأتي ذلك بعدما طرح “محسن” مؤخرا سلسلة من الأغاني الدرامية وآخرهم أعملها ازاي.

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان كريم محسن، مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية والتي جاءت بعنوان لحظات التجلي وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كريم محسن الجديدة من كلمات محمود كلازا ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي الأغنية التي قام بتلحينها وهي من كلمات هاني صارو.

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم"

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