الإثنين 07 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كريم محسن يستعد لطرح دويتو بذمتك مع فريد

فريد وكريم محسن،
فريد وكريم محسن، فيتو

يستعد المطرب كريم محسن، لطرح دويتو جديد تحت عنوان “بذمتك” مع المطرب أحمد فريد  صاحب تريند" لو جي في رجوع إنساني" وذلك على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى.

ديو كريم محسن وفريد 

وتحمل أغنية بذمتك لكريم محسن وأحمد فريد الطابع الدرامي ويأتي ذلك بعدما طرح “محسن” مؤخرا سلسلة من الأغاني الدرامية وآخرهم أعملها ازاي.

ومن ناحية أخرى، طرح الفنان كريم محسن، مؤخرًا أحدث كليباته الغنائية والتي جاءت بعنوان لحظات التجلي وذلك على موقع يوتيوب.

أغنية كريم محسن الجديدة من كلمات محمود كلازا ومن ألحان كريم نيازي وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

وكان المطرب كريم محسن، قد طرح مؤخرًا، أغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام، وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي الأغنية التي قام بتلحينها وهي من كلمات هاني صارو.

 

يذكر أن آخر ألبومات كريم محسن كان بعنوان "قابل بقى" وضم 12 أغنية وهي: "حبيبي أنا، والفرصة مش سعيدة، وتاتا تاتا، وفجأة اختفت، وعمري ليها، وشكرًا لخدماتك، وتعيش وتسيب، وغالي، وقابل بقى، وزعلان، ولسه حبيبي، وبستناك، ومبروك، وبلاش تتعشم"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ديو كريم محسن و فريد المطرب كريم محسن كريم محسن كريم محسن و فريد

الأكثر قراءة

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

العقوبة المتوقعة حال إقامة الفنانة الدنماركية دعوى قضائية ضد مها الصغير

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الصومالية اليوم بمدينة العلمين

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

الماكريل المجمد يرتفع 60 جنيهًا، سعر السمك اليوم في سوق العبور

مزايا حساب المرتبات في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

تفاصيل اتهام مها الصغير بسرقة لوحات فنانة تشكيلية دنماركية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ الإفتاء ترد

ما حكم إقامة حفلات التخرج؟ الإفتاء تحسم الجدل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية