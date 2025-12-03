محمود شعراوي يرأس غرفة عمليات "الجبهة الوطنية بالبحيرة" لمتابعة الانتخابات

18 حجم الخط

ترأس اللواء محمود شعراوي نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية أعمال غرفة عمليات حزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة، لمتابعة الانتخابات منذ انطلاق التصويت فى اليوم الأول بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات في المرحلة الأولى، بجانب جولة الإعادة في لجنة إطسا بالفيوم.

وأكد أن جميع لجان محافظة البحيرة تعمل بكفاءة واحترافية عالية، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة والصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

أمين العضوية بالمركزية

وشارك في غرفة العمليات اللواء أحمد سعد أمين العضوية بالمركزية، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وقيادات الحزب بمحافظة البحيرة في مقدمتهم اللواء أشرف المقرحي أمين الحزب، والنائب محمود يوسف لطيف أمين التنظيم بالدائرة الأولى بندر ومركز دمنهور، والتي تهدف إلى متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة

وأكد حزب الجبهة الوطنية بالبحيرة، دعمه الكامل لمرشح الحزب في الانتخابات الجارية، عصام الفقي، لما يمتلكه من خبرة وكفاءة ورؤية واضحة لخدمة أبناء الدائرة، موجها دعوة صادقة لكل أبناء محافظة البحيرة للنزول والمشاركة بقوة في العملية الانتخابية.

ويشدد حزب الجبهة الوطنية أن صوت كل مواطن في الانتخابات البرلمانية هو أمانة ومسؤولية، مشددا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعبّر عن وعي الشعب وإرادته في اختيار من يمثله ويدافع عن مصالحه تحت القبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.