سياسة

غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات

غرفة عمليات المجلس
غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو
تواصل الغرفة المركزية لمتابعة الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أعمالها برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وعضوية  عبد الجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على غرف العمليات المركزية وفروعها.

 

متابعة جولة الإعادة في انتخابات النواب 

وبدأت الغرفة أعمالها صباح اليوم لمتابعة ورصد مجريات جولة الإعادة في الدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومي 3 و4 ديسمبر الجاري.
 

ويتابع المجلس العملية الانتخابية من خلال متابعيه المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جانب متابعي منظمات المجتمع المدني، وذلك في 19 دائرة موزعة على 7 محافظات تشمل: الجيزة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، والبحيرة.
وتأتي جهود المجلس في إطار ولايته الدستورية والقانونية التي يحددها قانون المجلس، والرامية إلى تعزيز واحترام حقوق الإنسان، ومنها حق المشاركة الانتخابية، مع التأكد من التزام العملية الانتخابية بالمعايير الدولية ذات الصلة.

 

وأكد المجلس حرصه على المتابعة الدقيقة لمجريات إعادة الاقتراع في الدوائر التسع عشرة، من خلال الغرفة المركزية والغرف الفرعية في المحافظات والفريق الميداني، وبالتعاون مع متابعي منظمات المجتمع المدني الشريكة، لضمان توافر مقومات النزاهة والشفافية.
كما تتواصل أعمال الغرفة في تلقي تقارير الرصد والمتابعة والشكاوى الانتخابية على مدار يومي الاقتراع، بما يمكّن من الوقوف على أبرز الملاحظات والالتزامات المتعلقة بسير العملية الانتخابية في هذه المرحلة.

