غرفة عمليات حزب المؤتمر: التزام كامل من المواطنين في انتخابات الدوائر الملغاة

انتخابات مجلس النواب، أصدرت غرفة عمليات حزب المؤتمر برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ وبإشراف الدكتور عمرو الهلالي مساعد رئيس الحزب لشئون الانتخابات وبحضور مجموعة من طلبة جامعة الثقافة والعلوم – كلية السياسة والاقتصاد ضمن برنامج المتابعة الميدانية للعملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

وقالت غرفة العمليات المركزية الآتي: “في إطار المتابعة الدقيقة لسير العملية الانتخابية داخل الدوائر التي تم إلغاء نتائجها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، تواصل الغرفة أداء دورها الرقابي والتنظيمي وفق أعلى درجات الجاهزية والانضباط”.

وأضافت الغرفة أنها تتابع على مدار 19 دائرة كافة مجريات العملية الانتخابية لحظة بلحظة، من خلال فرق ميدانية منتشرة داخل اللجان، بالإضافة إلى غرف اتصال تعمل على مدار الساعة.

وأشارت إلى أنها تابعت مرشحي الحزب على مستوى 6 محافظات بواقع 7 مرشحين، مع تقديم الدعم التنظيمي واللوجستي الكامل لهم لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وقالت: رصدت الغرفة التزامًا كاملًا من الأهالي وحرصًا كبيرًا على ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الهدوء والانضباط والتعاون.

وأكدت الغرفة احترامها الكامل لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والقضاء المصري الشامخ الذي أصدر حكمه بإعادة الانتخابات صونًا لإرادة الناخبين وحماية لصوت المواطن.

وشددت الغرفة على أن إعادة الانتخابات فرصة جديدة لإتاحة المشاركة الحرة والنزيهة، مؤكدة استمرارها في المتابعة الدقيقة والعمل الرقابي والتنسيقي خلال المرحلة المقبلة.

وتقدمت الغرفة بالشكر والتقدير لأهالي الدوائر على وعيهم الوطني، ولجميع المشاركين في العملية الانتخابية على التزامهم وانضباطهم داخل اللجان.

غرفة عمليات حزب المؤتمر

مجلس النواب، وجددت غرفة العمليات المركزية برئاسة النائب أحمد خالد ممدوح، وبقيادة الدكتور عمرو الهلالي، التزامها الكامل بمتابعة جميع تفاصيل العملية الانتخابية على مستوى الدوائر والمحافظات الست، وبذل كل الجهود لضمان انتخابات حرة ونزيهة تليق بثقة المواطنين وإرادتهم الحرة.

