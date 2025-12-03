أنهى حياته بشاكوش وربطه بالحبل، تفاصيل جديدة عن مقتل خفير مخزن بلاستيك في الأقصر

18 حجم الخط

كشفت مباحث مديرية أمن الأقصر في تفاصيل ملابسات واقعة مقتل خفير مخزن بلاستيك بمنطقة الكلاحين، وتم ضبط الجاني خلال 48 ساعة.

كشف ملابسات مقتل خفير الأقصر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من اللواء طه خاطر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الأقصر، يفيد بورود بلاغًا لقسم شرطة الأقصر بالعثور على جثة «ح.د» 55 عاما، أعلى سطح مخزن بلاستيك بناحية منطقة الكلاحين قرب نجع الخطباء بدائرة بندر الأقصر.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات التي تشكلت بقوة من ضباط مباحث البندر برئاسة المقدم أحمد ناصف رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، تم تحديد هوية مرتكب الواقعة خلال 48 ساعة، وتبين أنه شاب ثلاثيني عاطل، مقيم بذات منطقة المجني عليه "أحد الجيران"، وأيضا عامل غير منتظم يتردد على المخزن.

ضربه على الرأس بشاكوش وربطه بحبل لشل حركته

ودلت التحريات أن الجاني ارتكب الواقعة بدافع السرقة، عندما أحضر مطرقة «شاكوش» وكسر باب المخزن، لكنه تفاجئ بالخفير يمكث على السطح، فقام بضربة على الرأس ومن ثم قام بربطه بالحبل لشل حركته، لكنه سقط جثة هامدة ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، كما أن الجاني لم يجد أي أموال ليقوم بسرقتها، وأيضا قاما بسرقة قرص الـDVR الخاص بكاميرات مراقبة المخزن لكي يخفي آثار فعلته.

وبمواجهة الجاني بما توصل إليه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان سلاح الجريمة المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

وكانت النيابة العامة في الأقصر، مساء أمس، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه.

